Тіна Кароль у Токіо: співачка зустрілася з головою Олімпійського комітету Японії

Тіна Кароль зустрілась у Токіо з легендарним дзюдоїстом, головою Олімпійського комітету Японії Ясухіро Ямасіто.

Тіна Кароль підкреслила, що зустріч с паном Ямасіто – це важливий сигнал для українських спортсменів, адже він для них гуру, якого поважають усі покоління спорту.

"Сьогодні в Україні повномасштабна війна, яку почала Росія проти мирних громадян України. Безліч українських чемпіонів світу, чемпіонів Європи, молодих спортсменів та майстрів спорту зараз взяли в руки зброю та перебувають на полі бою. Дехто з них вже загинув. Ваша позиція для усіх є важливим сигналом, де насправді є сторона світла", - сказала Кароль.

Своєю чергою, пан Ясухіро Ямашіто висловив всебічну підтримку українському народові та дав високу оцінку українським спортсменам.

"В Україні є дуже багато гарних спортсменів дзюдо. Я також знаю, як багато з них вимушено виїхало за кордон через війну в Україні. Багато спортсменів позбавленні можливості тренуватися", - сказав Ясухіро Ямасіто.

Голова Олімпійського комітету впевнений, що світова спортивна спільнота повинна турбуватися про українських спортсменів, які в майбутньому прагнуть стати чемпіонами.

"Ми з радістю приймемо тут в Японії молодих спортсменів з України, щоб вони могли продовжити тренування. Ми звернемося з такою пропозицією до японського уряду та попросимо їх про допомогу", - зазначив Ясухіро Ямасіто.

На зустрічі також був присутній Олімпійський чемпіон, японський дзюдоїст Косей Іно́ує.

Легенди спорту підписали пам'ятні листи спортсменам України, які будуть передані до української федерації дзюдо.

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