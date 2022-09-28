Тіна Кароль у топі та штанях-кльош налякала фанів худорлявістю: "Дайте їй щось поїсти"

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відео з репетицій своїх номерів, які проводить вдома.

Так, Тіна Кароль у своєму Telegram-каналі розмістила коротке відео, зняте у її спортзалі у будинку, що розташований у селі Зазим'я Київської області.

У ролику артистка постає у короткому топі кольору кави з молоком, та штанях-кльош чорного кольору. Кароль звабливо танцює і щось співає. Втім, на жаль, почути це шанувальники не зможуть, оскільки Тіна забула включити звук.

Втім, увагу фанів Кароль привернула фігура виконавиці. На їхню думку, Тіна дуже схудла: "Дайте Тіні щось поїсти, фігура лякає", "Тінко, треба більше їсти", "Боже, яка худа стала", "Тіно, у мене запитання – ви взагалі їсте чи повітрям харчуєтеся".

Нагадаємо, що не так давно Тіна Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна виступили на презентації благодійного фонду Олени Зеленської, який відбувся у Нью-Йорку. Для виступу Кароль і Саніна обрали схожі асиметричні вбрання від української дизайнерки Валерії Ковальської.

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