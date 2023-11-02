Тіна Кароль у відвертій сукні еротично попестила себе під дощем у новому кліпі

Артистка представила пікантне відео на ліричну композицію "Не святі".
Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників випуском нової відеороботи на трек "Не святі".
За словами артистки, головний меседж її свіжої ліричної композиції - що "кохати та освідчуватись важливо сьогодні, а не потім". Знімання відео на пісню "Не святі" відбувалися у Києві. Режисеркою роботи виступила Ната Курган, для якої це відео стало дебютом.
За задумом кліпмейкерки, Тіна протягом відео мала перебувати під зливою. Тож, виконавиця протягом 10 годин провела під крижаним дощем. У кліпі фани побачать Кароль у розкішни образах – зірка одягнена у звабливу сукню Nensi Dojaka fall 2023 та туфлі Yves Saint Laurent.
"Дякую Тіні за довіру гарної пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", - прокоментувала авторка кліпу.
Зазначимо, що у перші ж дні пісня завірусилась у TikTok, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів та посіла вже #6 місце у трендах YouTube.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль показала місця свого дитинства, яке провела в Івано-Франківську. Артистка побувала у будинку, в якому жила, школі, в якій навчалася, а також поділилися, де продавала насіння.
Читайте також: