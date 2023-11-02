Тіна Кароль у відвертій сукні еротично попестила себе під дощем у новому кліпі

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників випуском нової відеороботи на трек "Не святі".

За словами артистки, головний меседж її свіжої ліричної композиції - що "кохати та освідчуватись важливо сьогодні, а не потім". Знімання відео на пісню "Не святі" відбувалися у Києві. Режисеркою роботи виступила Ната Курган, для якої це відео стало дебютом.

За задумом кліпмейкерки, Тіна протягом відео мала перебувати під зливою. Тож, виконавиця протягом 10 годин провела під крижаним дощем. У кліпі фани побачать Кароль у розкішни образах – зірка одягнена у звабливу сукню Nensi Dojaka fall 2023 та туфлі Yves Saint Laurent.

"Дякую Тіні за довіру гарної пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", - прокоментувала авторка кліпу.

Зазначимо, що у перші ж дні пісня завірусилась у TikTok, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів та посіла вже #6 місце у трендах YouTube.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль показала місця свого дитинства, яке провела в Івано-Франківську. Артистка побувала у будинку, в якому жила, школі, в якій навчалася, а також поділилися, де продавала насіння.

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