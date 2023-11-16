Тіна Кароль у зухвалій фотосесії приспустила джинси та посвітила оголеним животом

Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новою спокусливою фотосесією.

На чорно-білих знімках, автором яких виступив фотограф Michael Fedorak, Тіна постала без макіяжу. Зірка позує у білосніжному топі, джансах та світшоті. Під час знімань виконавиця продемонструвала свою неймовірну розтяжку, мило поусміхалася на стільці, а також зухвало припустила джинси, розбурхавши уяву шанувальників.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Окрім того, артистка зробила й кумедні кадри. Як от знялася зі світшотом, розмістивши його на голові. При цьому Тіна задумливо дивиться вдалечінь.

" Творець в мені!" – коротко підписала світлини співачка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Підписники фотоблогу зірки не стримали свого захвату від побачених фотографій і наробили зірці компліментів:

Коли ви усміхаєтеся - весь світ, здається, завмирає

Така гарна і справжня. Неймовірна!

Сексуальність та ніжність водночас

Жінка з часом стає ще вродливіша. Це про вас точно

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіну Кароль заскочили просто посеред вулиці у Львові, де вона гуляла. Артистка розповіла, скільки коштує її повсякденне вбрання.

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