Тіна Кароль в емоційному фільмі показала, як відбуваються концерти під час війни

Українська співачка Тіна Кароль представила документальний мініфільм, де показала, як під час війни відбуваються концерти.

Зокрема, виконавиця хотіла продемонструвати, як музика у тяжкі часи об'єднує людей, стає опорою та дарує надію на світле майбутнє.

Документальна стрічка орієнтована на закордонного глядача. Таким чином Тіна Кароль хоче привернути увагу до українських реалій сьогодення та культури в Україні в цілому. Окрім того, артистка продемонструвала, як війна впливає на сенси та цінності.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Цей концерт не про сльози та відчай. Цей концерт про життя і повагу, про віру, силу духу і характер. Цей концерт, звичайно, відбувається у воєнний час. Складно, тому що ти не спиш ночами, сирени, тривоги. Усі на нервах, боїмося, що робити, коли є загроза атаки. Водночас ти бачиш, як життя продовжується й люди відважно тримаються міцно", - поділилася Тіна Кароль.

До документального фільму увійшли кадри з концертного залу Чернігова, який російські окупанти обстріляли ракетами та зруйнували через два дні після того, як там виступила Тіна Кароль.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Була дуже складна ніч із сиренами… Відкрили стрічку новин, побачили ракетний удар по Чернігову… Центр міста, де ми щойно були. Я йшла до театру пішки, тому що я люблю перед виступом прогулюватися до майданчиків пішки, люблю дивитися на місто, надихатися.… Ще позавчора я роздивлялася, як люди фотографуються в парку, і саме в цей парк прилетіла ракета", - пригадала виконавиця.

У фільмі також можна помітити, що не завжди виступ йде за планом. Зокрема, часто доводиться і артистам, і глядачам ховатися в бомбосховищах через ворожі дії країни-агресорки Росії. В укритті особливо відчувається, як всі нервують, але водночас сподіваються на краще.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Дуже складний час, тримаємось одне за одного та за кожну світлу емоцію, як за соломинку. Я не "товстошкіра". Болить за всіх, триматись складно. Складно, але тримаємось. Я ніколи не вважала, що "залаштунки" потрібно демонструвати. Та зараз все інше. Цей фільм створений, щоб бачив і був серцем з нами глядач, який не знає про нас багато. Він живе своїм розміреним життям і десь, у новинах, чує про Україну. Хочу показати нас такими, як є: мужніми, сильними, дружніми і що потребуємо підтримки та захисту. Вірю в кожного з нас. Все буде Україна!" – зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль натякнула, що незабаром потішить прихильників новою піснею. Артистка показалася у студії звукозапису.

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