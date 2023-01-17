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Тіна Кароль в об'ємному светрі позувала на підлозі для нової фотосесії

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Тіна Кароль в об'ємному светрі позувала на підлозі для нової фотосесії

Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поділися фото з бекстейджу.

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам один зі своїх образів для нових знімань.

Виконавиця поділилася світлинами у об'ємному білому светрі, в який виконавиця змогла закутатися повністю. Кароль сиділа на підлозі, обійнявши ноги, не дивлячись у камеру. 

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Під фото виконавиця поділилася своїми філософськими думками. 

"Людина і є храм. Вся сила в тобі. Релігія - це ти. Містика - це ти. Налаштуй свої відчуття на інтуїцію. Довірся природі, що закладена зірками", - написала Тіна. 

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники засипали співачку приємними коментарями та написали, що образ вийшов дуже затишним. 

  • Тіна, ви така затишна на цих фото!
  • Така мила!
  • Дуже мила на цих фото!
  • Гарні фото!

Нагадаємо, днями Тіна Кароль поділилася сумними світлинами без макіяжу у чоловічому светрі.

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Дата публікації
Перегляди
452
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