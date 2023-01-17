Тіна Кароль в об'ємному светрі позувала на підлозі для нової фотосесії

Артистка поділися фото з бекстейджу.
Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам один зі своїх образів для нових знімань.
Виконавиця поділилася світлинами у об'ємному білому светрі, в який виконавиця змогла закутатися повністю. Кароль сиділа на підлозі, обійнявши ноги, не дивлячись у камеру.
Під фото виконавиця поділилася своїми філософськими думками.
"Людина і є храм. Вся сила в тобі. Релігія - це ти. Містика - це ти. Налаштуй свої відчуття на інтуїцію. Довірся природі, що закладена зірками", - написала Тіна.
Шанувальники засипали співачку приємними коментарями та написали, що образ вийшов дуже затишним.
- Тіна, ви така затишна на цих фото!
- Така мила!
- Дуже мила на цих фото!
- Гарні фото!
Нагадаємо, днями Тіна Кароль поділилася сумними світлинами без макіяжу у чоловічому светрі.
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