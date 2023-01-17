Тіна Кароль в об'ємному светрі позувала на підлозі для нової фотосесії

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам один зі своїх образів для нових знімань.

Виконавиця поділилася світлинами у об'ємному білому светрі, в який виконавиця змогла закутатися повністю. Кароль сиділа на підлозі, обійнявши ноги, не дивлячись у камеру.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Під фото виконавиця поділилася своїми філософськими думками.

"Людина і є храм. Вся сила в тобі. Релігія - це ти. Містика - це ти. Налаштуй свої відчуття на інтуїцію. Довірся природі, що закладена зірками", - написала Тіна.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники засипали співачку приємними коментарями та написали, що образ вийшов дуже затишним.

Тіна, ви така затишна на цих фото!

Така мила!

Дуже мила на цих фото!

Гарні фото!

Нагадаємо, днями Тіна Кароль поділилася сумними світлинами без макіяжу у чоловічому светрі.

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