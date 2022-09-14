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Тіна Кароль в обтислому блискучому комбінезоні посеред пустелі з'явиться в новому кліпі

Дата публікації
Перегляди
1118
Час на прочитання
2 хв
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Тіна Кароль в обтислому блискучому комбінезоні посеред пустелі з'явиться в новому кліпі

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль готує до випуску новий кліп на свіжу композицію "Вільні. Нескорені".

Тіна Кароль поділилася з шанувальниками промо-кадрами з кліпу на нову композицію "Вільні. Нескорені", прем'єра якої відбудеться вже цієї п'ятниці.

Як зазначила сама виконавиця, її новий трек про непереможний дух нашої нації, про те, що українці відроджені у боротьбі:

"Наш час настав! Ми вільні та нескорені.  Я чекала на цю хвилину довго, ця пісня уособлює непереможний дух нашої нації! Хай пісня стане лейтмотивом для звільнення наших територій і людей.  Час настав будувати нових себе, руйнувати рабство в собі. Ми вiдродженi в боротьбі!" – сказала про прийдешню прем'єру Кароль.

Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль
Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль

На промо-кадрах кліпу шанувальники побачать співачку у футуристичних вбраннях від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, які були розроблені спеціально для відео.

Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль
Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль
Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль

"Нова пісня Тіни "Вільні. Нескорені" сповнена потужними меседжами перемоги. Образи у кліпі відтворені у кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", - розповіла стиліст Ольга Ревуцька.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль насмішила фанів кумедним роликом, де під ковдрою з мікрофоном записує новий трек.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1118
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