Тіна Кароль в обтислому комбінезоні на голе тіло обурила фанів: " Реклама пиріжка, чи що"

Тіна Кароль в обтислому комбінезоні на голе тіло обурила фанів: " Реклама пиріжка, чи що"

Костюм артистки дозволив розгледіти її інтимні частини тіла.

Українська співачка Тіна Кароль наробила галасу серед своїх прихильників.

Так, артистка днями побувала в гостях TikTok-будинку "uLove Home". Туди вона прийшла у доволі сміливому вбранні – обтислому комбінезоні кольору мокко, під який не одягнула спіднє.

І коли один з тіктокерів розмістив у Мережі відео з Тіною у цьому комбінезоні, фани були просто шоковані, адже вони змогли розгледіти найінтимніші частини тіла зірки. Когось це навіть дуже обурило:

А перед тим як публікувати, можна було переглянути всі нюанси відео?

Фу, бридота

Реклама пиріжка, чи що?

Вульгарності більше, ніж належить. Раніше ви мені подобалися, ну а тепер якось ... занадто.

Тіна та її Канделакі

Для чого таке відео? Чи не впевнена в собі?

instagram.com/tinakarol_fantina

Проте не всі юзери кинулися звинувачувати знаменитість у вульгарності. Знайшлися й ті, хто нічого такого у відео не помітив, а тим, хто засуджує Тіну, радять стежити за собою:

Та вона просто не помітила це. А всі, хто пишуть про пиріжки і вареники, напевно, затягують одяг ще тугіше

Різноманітність, завжди варто зробити і побачити критику. Хороша до біса

Найкраща! А люди – злі

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