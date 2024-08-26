Тіна Кароль в обтислому комбінезоні приголомшила своїм спортивним рекордом

Артистка здивувала, скільки їй вдалося простояти в планці.

Українська співачка Тіна Кароль має неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

Не секрет, що таких результатів артистці допомагає досягнути спорт та йога, якою вона просто обожнює займатися та з легкістю виконує неабияк складні асани. Цього ж разу знаменитість просто приголомшила своїм спортивним рекордом.

Виконавиця в обтислому комбінезоні, що лише підкреслив її стрункість, під пильним наглядом тренерки стояла в плані. Виконавиці вдалося встановити просто приголомшливий результат. Вона простояла понад годину. Як говорить тренерка, це справді було нелегко, але Кароль впоралася. Аби відволіктися від фізичної втоми, співачка виконувала програму свого нового туру.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Тіна Кароль встановила новий рекорд у планці. Простояли разом годину! Не можу сказати, що минуло не помічено, але під такий душевний супровід не може існувати нічого неможливого", - прокоментувала заняття зі співачкою тренерка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль хизувалася своєю природною вродою. Виконавиця показала чесне фото без фільтрів та жодної краплі декоративної косметики.

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