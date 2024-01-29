Тіна Кароль в обтислому комбінезоні приголомшила виконанням складних асан з йоги

Виконавиця показала, як тримає своє тіло в тонусі.

Українська співачка Тіна Кароль любителька позайматися йогою.

Артистка регулярно тренується та хизується результатом у своєму Instagram. Цього разу виконавиця показала, як майстерно виконувала надскладні асани.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На тренування знаменитість одягла обтислий чорний комбінезон, а своє біляве волосся вона зібрала у хвостик. Тіна Кароль виконувала стійки на руках, тим часом ноги співачка витягувала в різні боки, тим самим тримала рівновагу та тренувала розтяжку.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Окрім того, зірка стояла на руках, а ноги схрещувала у спеціальній позиції. Загалом, йога неабияк допомагає співачці тримати своє тіло в тонусі та бути неабияк стрункою. До речі, спеціальне обтисле вбрання ідеально підкреслило підтягнуту фігуру виконавиці.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відсвяткувала день народження. Раніше артистка показувала, як зустріла своє 39-річчя. Навіть у святковий день співачка не забула про творчість.

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