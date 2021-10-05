Тіна Кароль в обтислому костюмі спантеличила трюком з розсунутими ногами

Артистка має неабияку гнучкість.
Українська співачка Тіна Кароль не припиняє дивувати своєю фізичною підготовкою прихильників.
Слідом за відео, де вона стоїть на цвяхах, Кароль поділилася роликом, у якому демонструє неймовірну гнучкість тіла. У відео виконавиця постає у синьому обтислому костюмі. Тіна сидить на спортивному килимку з задертою правою ногою на плечі.
У наступний момент зірка стає на руки і випрямляє ногу за головою. Цей трюк настільки приголомшив прихильників Кароль, що вони кинулися наперебій з коментарями:
- Шок-контент
- Тіна з пластиліну
- Нічого собі, вона крута!
Дехто з фанів вже дуже чекає, яку ж наступну свою суперздатність продемонструє Кароль.
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