Тіна Кароль в обтислому вбранні ошелешила стійкою на руках в карколомних позах

Артистка здивувала фізичною формою.
Українська попдіва Тіна Кароль не припиняє дивувати фанатів своїми вміннями.
Так, артистка не лише гарно співає, а й розвивається фізично. Зокрема, виконавиця займається йогою, стоїть на цвяхах, майже годину стрибає на скакалці та домоглася приголомшливої розтяжки. Тепер зірка похизувалася силою своїх рук. В Instagram-stories Тіна розмістила фото, де в обтислому синьою комбінезоні стоїться на руках.
Кароль захопила карколомними позами.
Як зазначила артистка, це було мрією.
Крім того, співачка похизувалася, що довго стоїть у планці. На фото зафіксовано таймер, де видно, що зірка виконує вправу 13 хвилин.
"Увага на таймер. Kill it", – прокоментувала вона.
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