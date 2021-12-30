Тіна Кароль в обтислому вбранні ошелешила стійкою на руках в карколомних позах

Тіна Кароль в обтислому вбранні ошелешила стійкою на руках в карколомних позах

Артистка здивувала фізичною формою.

Українська попдіва Тіна Кароль не припиняє дивувати фанатів своїми вміннями.

Так, артистка не лише гарно співає, а й розвивається фізично. Зокрема, виконавиця займається йогою, стоїть на цвяхах, майже годину стрибає на скакалці та домоглася приголомшливої розтяжки. Тепер зірка похизувалася силою своїх рук. В Instagram-stories Тіна розмістила фото, де в обтислому синьою комбінезоні стоїться на руках.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Кароль захопила карколомними позами.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Як зазначила артистка, це було мрією.

Крім того, співачка похизувалася, що довго стоїть у планці. На фото зафіксовано таймер, де видно, що зірка виконує вправу 13 хвилин.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

"Увага на таймер. Kill it", – прокоментувала вона.

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