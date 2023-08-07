Тіна Кароль в обтислому вбранні посвітила пишним декольте на тренуванні

Артистка показалася в на килимку для йоги.

Українська співачка Тіна Кароль показала, як з користю проводить час.

У сторіз в Instagram знаменитість поділилася новою світлиною, яку зробила під час тренування. У кадрі Кароль позувала в спортивному костюмі з лосин і топу на килимку для йоги. Обтисле вбрання підкреслило струнку фігуру артистки та її пишний бюст.

У підписі до світлини Тіна поділилася з шанувальниками своїми думками про натхнення та нове бачення речей. Також фани припустили, що таким чином артистка натякає на якусь нову прем'єру.

"Знаходити нові сенси, нове прочитання, нові можливості, нові образи - найприємніший челендж. Створення світів, надихаючи усіх. Вам дуже сподобається. Нове бачення. Так ще не було. З любов'ю та відданістю", - написала співачка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль замилувала Мережу гарними сонячними світлинами під час прогулянки Києвом.

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