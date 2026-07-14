Тіна Кароль в обтислому комбінезоні постояла на голові й приголомшила гнучкістю

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка Тіна Кароль вкотре захопила шанувальників своєю фізичною підготовкою.

Артистка, яка вже багато років займається спортом і йогою, показала, як виконує складні асани, продемонструвавши неймовірну гнучкість і витривалість. У своєму фотоблогу Тіна опублікувала кадри з тренування.

Зірка без зусиль виконала стійки на руках і голові, а також інші непрості елементи, вкотре довівши, що підтримує себе у відмінній фізичній формі. Для занять артистка обрала яскраво-червоний спортивний комбінезон, який підкреслив її струнку фігуру та рельєфні м'язи.

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Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Втім, тренування виявилося не єдиним приводом для публікації. Кароль також заінтригувала прихильників новиною про майбутній музичний реліз.

«Поки прем'єра настоюється, спортику вам у чат. Крута та харизматична пісня на підході», — заінтригувала виконавиця.

Шанувальники одразу відреагували на новину та зізналися, що з нетерпінням чекають прем'єри. Водночас вони не приховували захоплення спортивною формою співачки та її наполегливістю.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповідала про свого 17-річного сина Веніаміна, який навчається за кордоном. За словами артистки, хлопець досягає успіхів не лише в навчанні, а й у танцях.

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