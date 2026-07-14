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- Гламур
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Тіна Кароль в обтислому комбінезоні постояла на голові й приголомшила гнучкістю
Співачка продемонструвала спортивну форму та натякнула на новий хіт.
Українська співачка Тіна Кароль вкотре захопила шанувальників своєю фізичною підготовкою.
Артистка, яка вже багато років займається спортом і йогою, показала, як виконує складні асани, продемонструвавши неймовірну гнучкість і витривалість. У своєму фотоблогу Тіна опублікувала кадри з тренування.
Зірка без зусиль виконала стійки на руках і голові, а також інші непрості елементи, вкотре довівши, що підтримує себе у відмінній фізичній формі. Для занять артистка обрала яскраво-червоний спортивний комбінезон, який підкреслив її струнку фігуру та рельєфні м'язи.
Втім, тренування виявилося не єдиним приводом для публікації. Кароль також заінтригувала прихильників новиною про майбутній музичний реліз.
«Поки прем'єра настоюється, спортику вам у чат. Крута та харизматична пісня на підході», — заінтригувала виконавиця.
Шанувальники одразу відреагували на новину та зізналися, що з нетерпінням чекають прем'єри. Водночас вони не приховували захоплення спортивною формою співачки та її наполегливістю.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповідала про свого 17-річного сина Веніаміна, який навчається за кордоном. За словами артистки, хлопець досягає успіхів не лише в навчанні, а й у танцях.