Тіна Кароль в топі та обтислих лосинах приголомшила майстерним виконанням складних асан з йоги

Артистка показала, що допомагає їй тримати фігуру в тонусі.

Українська співачка Тіна Кароль не приховує, що полюбляє займатися йогою та присвячує своєму хобі чимало часу.

У своєму Instagram час від часу артистка ділиться своїми досягненнями та показує, як минають її заняття. Цього разу виконавиця у фотоблогу продемонструвала, як виконує надскладні асани з йоги.

Для занять Тіна Кароль обрала чорний топ та обтислі лосини. Вбрання не лише не сковувало рухи знаменитості, а й вдало підкреслило її струнку та підтягнуту фігуру. Волосся артистка зібрала в пучок.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Під наглядом тренерки співачка виконувала складні стійки на руках, де треба застосовувати фізичну силу, та підіймала ноги догори.

Загалом, Тіна Кароль доволі часто займається йогою та майстерно виконує різні асани. Такі фізичні навантаження допомагають виконавиці тримати свою фігуру в тонусі, а думки – в гармонії.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль ділилася секретом своєї стрункості. Окрім того, виконавиця розповідала, які процедури краси робить.

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