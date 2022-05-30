Тіна Кароль відповіла, чому її 67-річний батько вирішив піти служити на фронт

Поки українська співачка Тіна Кароль дає благодійні концерти на підтримку України, її 67-річних батько захищає країну від російських окупантів.
Виконавиця зізналася, що її тато просив про це не розповідати. Утім, дечим вона таки поділилася.
Батько Кароль вирішив піти воювати, адже добре розбирається у військовій справі та може своїми знаннями допомогти молодим захисникам.
"Тато просив про нього багато не казати. Вони з мамою залишилися (в Україні – ред.). Він сказав: "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям", – розповіла Кароль в ефірі телемарафону.
Зазначимо, батьку Тіни Кароль 67 років, тож він міг безперешкодно залишити Україну. Утім, попри те, що загальна мобілізація в країні від 18 до 60 років, тато співачки приєднався до добровольців територіальної оборони.
Виконавиця зізнавалася, що прийняти рішення тата було непросто. Утім, за її словами, це його вибір.
Нагадаємо, сама ж Кароль їздить країнами світу, де дає благодійні концерти на підтримку України та розповідає про жахливу війну, яку розв’язала Росія.
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