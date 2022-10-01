Тіна Кароль відповіла на закиди, що саундпродюсер її нового альбому співпрацює з російськими артистами

Зазначимо, що з українським саунд-продюсером Аркадієм Олександровим Тіна Кароль співпрацює вже більше року.

Саме з ним Кароль створила свій альбом "Красиво", і саме з ним випустила англомовну платівку "Scandal". Про це артистка розповіла у своєму Instagram, відмітивши Олександрова у пості. Проте, фанів обурив той факт, що у шапці профілю саундпроюсера вказано, що він співпрацює з російськими артистами-путіністами Анною Сєдоковою, Zivert, Дімою Біланом.

Аркадій Олександров / Фото: instagram.com/arkasha_musiq

Кароль відреагувала на закиди. Співачка зазначила, що Олександров різко засуджує війну в Україні і відкрито говорить про свою позицію:

"В англомовний альбом Тіни Кароль "Scandal" увійшли пісні, написані у 2020−2021 роках. Автором пісень являється Тіна Кароль у співавторстві з Аркадієм Олександровим, до якого сьогодні прозвучали "закиди". Наголосимо, що Олександров неодноразово наголошував Тіні на своїй непохитній позиції щодо війни в Україні, прямо засуджуючи повномасштабну війну росії проти України та не відвідував країну-агресорку від 1999 року. Над адаптацією тексту англомовного альбому Scandal працювала Яна Майоронікова, тому що від початку війни Тіна Кароль не виконує російськомовні пісні, якими б великими хітами вони не були", - прокоментували в пресслужбі Кароль, пише "Новое время".

До речі, згодом зі свого поста Тіна Кароль прибрала відмітку з Аркадієм Олександровим.

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