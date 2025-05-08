Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка публічно підколола її: "І поперек стою"

Оля Полякова і Тіна Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль відповіла своїй колезі Олі Поляковій, яка публічно підколола її.

Так, у новому випуску "Дорослих дівчат" Полякова спародіювала аштанга-пози артистки. На що Маша Єфросиніна відповіла, що просто Кароль "стоїть в неї поперек горла". Оля Полякова тоді її поправила. Виконавиця зазначила, що колега "стоїть в неї поперек дороги".

Оля Полякова спародіювала Тіну Кароль / © скриншот з відео

Тіна Кароль відреагувала на такий підкол. Артистка з гумором зазначила, що "тут стою і поперек стою". Також виконавиця висловилася й про шоу "Дорослі дівчата". Співачка, схоже, загорілася потрапити на проєкт Оля Полякової та Маші Єфросиніної і поспілкувалися там з ними.

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"Так що, може, сходити до дівчат на теревені", - зазначила артистка.

Допис Тіни Кароль / © t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася своїми секретами краси. Зокрема, артистка зізналась, що саме допомагає їй худнути. Виявляється, виконавиця дотримується двох важливих правил, а також вже протягом 20 років сидить на дієті. Також Тіна Кароль запевнила, що працює над своїм тілом сама та не звертається до апаратних процедур.