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Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка публічно підколола її: "І поперек стою"
Також виконавиця висловилася про шоу "Дорослі дівчата".
Українська співачка Тіна Кароль відповіла своїй колезі Олі Поляковій, яка публічно підколола її.
Так, у новому випуску "Дорослих дівчат" Полякова спародіювала аштанга-пози артистки. На що Маша Єфросиніна відповіла, що просто Кароль "стоїть в неї поперек горла". Оля Полякова тоді її поправила. Виконавиця зазначила, що колега "стоїть в неї поперек дороги".
Тіна Кароль відреагувала на такий підкол. Артистка з гумором зазначила, що "тут стою і поперек стою". Також виконавиця висловилася й про шоу "Дорослі дівчата". Співачка, схоже, загорілася потрапити на проєкт Оля Полякової та Маші Єфросиніної і поспілкувалися там з ними.
"Так що, може, сходити до дівчат на теревені", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася своїми секретами краси. Зокрема, артистка зізналась, що саме допомагає їй худнути. Виявляється, виконавиця дотримується двох важливих правил, а також вже протягом 20 років сидить на дієті. Також Тіна Кароль запевнила, що працює над своїм тілом сама та не звертається до апаратних процедур.