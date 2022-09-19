Тіна Кароль відреагувала на ініціативу позбавлення зірок-зрадників почесних звань

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що для неї означають почесні звання.
Виконавиця Тіна Кароль прокоментувала ініціативу позбавлення зірок-зрадників почесних звань народних артистів України.
Загалом, артистка вважає, що це варто зробити. Якщо зірку є за що позбавляти почесних звань, то це має відбутися.
"Нормальна ініціатива. Час змінився, є можливість розставити крапки над і, акценти. Мінкульт на те й міністерство, щоб запроваджувати щось нове, щось змінювати та додавати, але також нагороджувати та позбавляти, якщо є за що. Чому б і ні", - прокоментувала Тіна Кароль в ефірі телемарафону.
Також виконавиця відповіла, що для неї значать почесні звання. За словами Кароль, якщо для деяких артистів вони не важливі, то для неї ж – навпаки. Не лише для співачки це має багато значення, а й для її батьків, адже так наглядно помітно, що вона багато чого зробила для держави.
"Зазвичай артисти кажуть, нащо це їм потрібно. Насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама відчуває, що її дитина зробила щось особливе для держави. Коли я навчалася у музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене, як для студентки, це було важливо, адже я була єдиною, хто її отримував. Так само й звання важливі", - поділилася Кароль.
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