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Тіна Кароль відреагувала на слова Христини Соловій, яка розкритикувала її творчість

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
5163
Час на прочитання
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Тіна Кароль відреагувала на слова Христини Соловій, яка розкритикувала її творчість

Тіна Кароль, Христина Соловій

Відповідь від виконавиці не змусила на себе довго чекати.

Співачка Тіна Кароль відреагувала на критику від виконавиці Христини Соловій, яка сказала, що "всі її найпопулярніші релізи – це російська музика".

Реакція Кароль не змусила на себе довго чекати. У фотоблогу артистка опублікувала фрагмент відео, де Христина критикує її творчість. Тіна не була багатослівною, а додала лише два смайлики з усмішкою та сміхом зі сльозами на очах.

"Все буде добре", - підписала відео Кароль і додала смайлик, на якому масажують голову, аби заспокоїтися.

Стримана реакція Тіни Кароль на критику від Христини Соловій / © instagram.com/tina_karol
Стримана реакція Тіни Кароль на критику від Христини Соловій / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, днями Христина Соловій висловила свою точку зору щодо творчості виконавиці Тіни Кароль. Артистка заявила, що не пам'ятає жодної українськомовної композиції співачки, яка б на неї вплинула. Ба більше, Соловій додала, що всі найпопулярніші хіти Кароль – це російська музика.

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Дата публікації
Перегляди
5163
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