Тіна Кароль відреагувала на смерть поета Дмитра Павличка та заспівала "Два кольори"

Легендарного поета не стало 29 січня на 95-му році життя.

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на смерть відомого українського поета та автора пісні "Два кольори" Дмитра Павличка.

Виконавиця опублікувала допис в Instagram-stories, у якому звернулася до Дмитра Васильовича. Співачка подякувала, що він дозволив виконувати пісню "Два кольори". Також Тіна додала, що це було за честь для неї співати легендарну композицію

"Це було за честь співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн", - зазначила артистка.

Фото: instagram.com/tina_karol

Також Тіна в Instagram-stories опублікувала відео, де співає легендарну композицію "Два кольори". Щоправда, знаменитість дещо видозмінила слова, заспівавши: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".

Тіна Кароль співає "Два кольори" / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, 29 січня пішов з життя український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Його не стало на 95-му році життя.

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