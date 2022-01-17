Тіна Кароль випустила фільм "Красиво. Бегу на свет" із кадрами підготовки до концерту

До стрічки увійшли унікальні кадри закулісної роботи, а також виступи зі сцени.

Українська співачка Тіна Кароль представила фільм-концерт "Красиво. Бегу на свет". Прем'єра музичного фільму відбулася в ефірі телеканалу 1+1, а також на YouTube-каналі співачки.

До фільму увійшли унікальні кадри закулісної роботи, виступи зі сцени, інтерв'ю Аркадія Александрова, співавтора альбомів "Красиво" та "Двойной рай", та хіти співачки.

"Тіна Кароль – це артист, який проживає пісню. Свій стан, як сигнал точного часу, вона передає в музику. Ми – сучасники Тіни Кароль, це її епоха, як була і п'ять, і десять років тому. І буде вона стільки, скільки захоче Тіна", - сказав Аркадій Александров.

До фільму також увійшли ексклюзивні інтерв'ю Тіни Кароль, у яких вона озвучила погляд на філософські питання власного життя.

"Момент, який змінює життя, не приходить сам по собі. Як це можливо? Так це дуже просто! Успіх не приходить до тих, хто не готовий до нього. Звичайно, буває, удача усміхнулася тобі, але що далі з цим робити? Все це велика праця, а сила духу – це ясність", - каже Тіна Кароль.

Режисерами фільму виступили Максим Деліергієв та Аліна Симоненко. Режисером самого концерту виступила співачка.

Зазначимо, що концерти Тіни Кароль "Красиво" відбулися у січні солд аут, і співачка оголосила нові дати своїх шоу. Артистка виступить 7 березня у Херсоні, 8 березня в Одесі та 9 березня у Білій Церкві.

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