Тіна Кароль висміяла YUNA-2022 та заявила, що її творчість недооцінили

Тіна Кароль висміяла YUNA-2022 та заявила, що її творчість недооцінили

Зірка переконана, що варта не лише однієї номінації.

Українську співачку Тіну Кароль цьогоріч номінували на премію YUNA-2022 лише як "Найкраща виконавиця".

Втім, артистка переконана, що її творчість недооцінили. Так, в Instagram-stories зірка показала свої професійні досягнення.

Тіна Кароль висміяла YUNA-2022 / instagram.com/tina_karol

До слова, Тіна переконана, що її альбоми "Красиво" та "Двойной рай" могли б бути номіновані як "Найкращий альбом року", кліп на пісню "Скандал" - "Найкращий відеокліп", шоу "Красиво" та Atlas Weekend – "Найкраще концертне шоу", а альбом дуетів "Молода кров" - "Найкращий дует/колаборація".

"Не помітити мою творчість було неможливо! Творчість поза номінаціями", - прокоментувала Тіна.

Тіна Кароль висміяла YUNA-2022 / instagram.com/tina_karol

Зазначимо, Тіна Кароль тричі ставала "Співачкою року" за версією YUNA, окрім того, вона отримувала премію YUNA "За особливі досягнення в музиці".

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