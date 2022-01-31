Тіна Кароль вперше показала кліп 10-річної давнини, де постала в обіймах красунчика у ліжку

Ролик знімав Алан Бадоєв на пісню "Переживем измены".

Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала своїх шанувальників.

Артистка опублікувала фрагмент з невиданого кліпу на пісню "Переживем измены". Ролик виконавиця зняла ще 10 років тому, але крім неї та режисера Алана Бадоєва роботу ніхто не бачив. Лише зараз Кароль показала тизер кліпу у своєму Instagram. У кадрі Тіна з коротким кучерявим волосся лежить на ліжку в обіймах чоловіка.

Як поділилася зірка у дописі, повну версію кліпу можна подивитися на стрімінговому сервісі Patreon Tina Karol (https://www.patreon.com/tinakarol). Вартість підписки 2,99 $ на місяць.

Цікаво, що деякі фанати співачки подумали, що у кадрі з Тіною Дан Балан.

Чому чоловік на першому кадрі схожий на Дана? Це вже шиза

Побачила, подумала, що Балан на початку - злякалася

Ось це всю Дантіну зараз заглючило на секунду. Як схожий на тогокогонеможнаназивати

Пісня "Переживем измены"

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