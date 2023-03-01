Тіна Кароль вперше розповіла, де була у день повномасштабного вторгнення РФ до України: "Це було жахливо"

Українська співачка Тіна Кароль вперше поділилася подробицями, як вона зустріла 24 лютого 2022 року.

Артистка зізналася, що у день повномасштабного вторгнення рф до України вона вирушила до монастиря, куди у мирні часи заходила, аби "заспокоїти думки і душу". Про те, де Кароль була 24 лютого, вона розповіла в інтерв'ю глянцю VOGUE Чехословаччина.

"Іноді я відвідую монастир, щоб помолитися і заспокоїти свої думки і душу, що я і зробила 24 лютого. Це місце тиші та спокою, але тієї ночі монахині порушили обітницю мовчання, плакали та телефонували своїм рідним. Це було жахливо, серце обливалося кров'ю, тому що весь монастир був наповнений криком і молитвами за спасіння душ", - пригадала Тіна.

Окрім того знаменитість поділилася, як змінилося її життя за рік повномасштабної війни. Кароль розповіла, що "з зірки вона стала біженцем", та артистка використовує свій голос, аби розповідати світу про те, що відбувається в Україні:

"Втративши чоловіка, воно (життя – прим.ред.) перетворилося на маніфест сильної жінки. А після того, як миттєво почалася війна, я раптом стала не зіркою, а біженцем, перетворивши свій маніфест на культурну дипломатію. Я вірю, що моє мистецтво може когось надихнути, більше розповісти про Україну як про гідну та захоплюючу країну. Це частина спільної боротьби за перемогу. М'яка сила – мій бойовий фронт", - зазначила Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль взяла участь у благодійному цифровому артпроєкті "Love letters to Ukraine". Зірка написала лист любові та вдячності незламній Україні, який було перенесено на дизайнерську сукню від Lever Couture.

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