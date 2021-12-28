Тіна Кароль вперше розповіла про родину, в якій живе її син у Великій Британії

Тіна Кароль вперше розповіла про родину, в якій живе її син у Великій Британії

Веніамін з семи років навчається у Лондоні.

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що у неї з 13-річним сином Веніаміном чудові стосунки.

У програмі "Зірковий шлях" артистка поділилася, що вона радше друг та навіть молодша сестра сину, аніж сувора мати.

"Я друг та молодша сестра. Він вже вищий за мене і важить більше мене. Ура. Нарешті, я в магазині і аеропорту буду сестрою", - пожартувала Тіна.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

Стосовно того, чи не мучить Кароль совість через те, що вона рідко бачить сина, який навчається у Великобританії, артистка відповіла, що він вже дорослий і не так сильно її потребує.

"Ми домовилися, що давай ти спробуєш в Англії. Він спробував. Але він же ж живе в українській родині, там і борщі, і вареники, і любов така. Я приїжджаю туди і кажу: "О, це мій ретріт". Я дуже часто у нього", - зазначила зіркова мама.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tinakarol_fantina

Окрім того Тіна розповіла про родину, у якій Веніамін мешкає в Лондоні:

"Це родина сурма, чудова родина, послана мені Господом. Коли я реально розуміла, що мені треба розрулити навчання дитини, це в 2014 році, кар'єру, в 2013-2014 роках, його становлення, весь бюджет, колектив і т.д. З'явилась родина, вони допомогли мені у всьому", - поділилася Кароль.

Як відомо, чоловік Тіни, батько її сина та продюсер Євген Огір помер 2013 року. Відтоді жінка виховує сина сама:

"Я виховую лідера. Він має знати, - ми всі одні приходимо у цей світ і одні йдемо з нього. Він все одно повернеться до України, як я це відчуваю, і дуже скоро. Тому що мені треба було йому дати основу. Він не мажор, не мамин син. Головне, щоб не через призму мами його сприймали", - зазначила артистка.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tinakarol_fantina

Зазначимо, що Веніамін живе та навчається у Лондоні. До елітної школи Тіна відправила сина у 7 років. Подейкують, що на рік зіркова мама платить за навчання сина близько мільйона гривень.

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