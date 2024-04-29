Тіна Кароль вперше розповіла, як не пройшла кастинг до дівочого гурту: "Це моя найбільша поразка"

Українська співачка Тіна Кароль вперше розповіла, як їй відмовили стати учасницею дівочого колективу.

Інцидент стався, коли артистці було близько 17-18 років. Як розповіла знаменитість на проєкті "Пісня мого життя", вона тоді вже проживала в Києві і твердо вирішила, що має самостійно заробляти і почати себе забезпечувати, тож відмовилася від грошей батьків.

"Десь у 17–18 років я почала думати за те, як би мені знайти собі місце на сцені. Для того, щоб якось відчути всю тяжкість своєї долі, я відмовилася від грошей, передачок із дому. Я собі вирішила, що від цього моменту маю сама заробляти і якось прожити", - розповіла артистка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль брала участь у різних кастингах, аби щось заробити. Співачка потрапила на проби до дівочого вокального колективу.

"Відбувалися різні кастинги. І один із цих кастингів – це був набір у найвокальніший, найкрутіший дівчачий гурт. Нас зібрали трьох – Олена Омаргалієва. Була Пауліна – дівчина. І я. Я була найгрубіша. Я важила тоді 67 кг. Я прийшла на кастинг. Ніби на кастингу мене взяли, а потім запросили до студії, щоб я виконувала з усіма пісню "Чом ти не прийшов", - пригадала виконавиця.

Співачка зізналась, що тоді була не в змозі співати разом з іншими дівчатами. Зокрема, вона застудилася, тож не могла витягувати всі ноти. Окрім того, Тіна Кароль тоді ще не вміла співати в колективі. Загалом, артистці відмовили. Для юної виконавиці це була одна з найбільших поразок.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"У мене тоді були чоботи з діркою на підошві, бо я не могла купити інші. Був сильнющий дощ. Я йшла по дощу, звісно, засипло горло, захрипли високі ноти. І я приходжу на цю студію і співаю. Я ніколи не співала в ансамблі, це зовсім інший спів. Я не могла тримати свою партію. І вони мені кажуть: "Погано, це все погано". І вони мене виганяють із гурту, у який я майже потрапила. Це моя була найбільша поразка в ранньому шоубізнесі", - розповіла зірка.

Врешті, колектив так і не створили, тож він не засяяв у софітах шоубізнесу. А Тіна Кароль зробила для себе висновок, що потрібно до всього добре готуватися, інакше не досягнеш успіху.

"Дівочого найвокальнішого гурту не відбулося. Якось вони не знайшли третьої, а мене вони загубили. І дарма. Від того моменту я собі зарубала на носі, що успіх приходить до підготовлених. Інакше не буває", - зазначила співачка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показувала, як тримає свою фігуру в тонусі. Зокрема, артистка продемонструвала, як виконує надскладні асани з йоги.

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