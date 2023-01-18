Тіна Кароль вперше розсекретила свою вагу та показала чесне фото топлес без фотошопу

Українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто поговорити зі своїми шанувальниками.

Так, виконавиця вперше розсекретила свою вагу. У своєму Telegram-каналі артистка розмістила свої параметри із спеціального застосунку, де розписані не лише вага її тіла, а тілесний жир, скелетна мускулатура, вісцеральний жир та інші показники.

Тож Тіна зізналася, що зараз її вага становить 53,3 кг. До цього зірка важила 58,4. Втім, за скільки часу Кароль вдалося втратити 5,1 кг – вона не уточнила:

Тіна Кароль розсекретила свою вагу / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

"Колишня вага. Результат схуднення у таблиці. Ранок почну з ваги і вперше кажу про неї відкрито. Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров'я . Щоденні стреси , картизол на піку . .. аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах від 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла, що це "розвод". Це ціла індустрія –схуднення, де невигідно казати правду. Інсулін -вся біда тут. Він в не здоровому стані, бо раціон з дитинства це вуглеводи та цукор. Як і в усіх звичайних школярів він був картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка , булочка", - поділилася з фанами Кароль.

Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Тіна Кароль / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Також виконавиця розмістила свої чорно-білі світлини, де зображена у спідньому, топлес і всюди – без фотошопу: "Пухнаста і без фотошопу" – прокоментувала фото Тіна.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відреагувала на слова співачки Христини Соловій, яка розкритикувала творчість зірки. Тіна була лаконічною у своєму висловлюванні.

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