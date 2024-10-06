Тіна Кароль вперше відповіла на чутки про роман з молодшим на 9 років бізнесменом-іноземцем

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала чутки довкола особистого життя.

Так, нещодавно зірці приписали роман з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе. На це звернув увагу блогер-пліткар Богдан Беспалов. За даними з його джерел, чоловік проживає у США та час від часу навідується до України. Він має свій бізнес з виготовлення протезів і тим самим допомагає українським постраждалим на війні захисникам і захисницям.

Тривалий час на такі плітки Тіна Кароль не реагувала. Проте під час одного зі своїх концертів публічно прокоментувала здогадки фанів. І зробила вона це з властивим їй гумором, зазначивши, що пропозицію у "Дії" вона ще не отримувала.

Тіна Кароль і Юрій Арошидзе

"Це все смішно. Особливо останнє – те, з ким мене поженили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", - йдеться у фрагменті відео з виступу, яке опублікувала у TikTok юзерка nastyaprohorova23.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк вперше показала свого нового бойфренда. І заінтригувала пікантним знімком з його голим торсом вдома.

Читайте також: