Тіна Кароль вперше за тривалий час торкнулася теми смерті чоловіка: "Порожнеча не заповниться"

Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час заговорила про смерть коханого Євгена Огіра, якого не стало понад 12 років тому.

Артистка зробила це у проєкті ”Краса в тобі”. У програмі героїнею стала Аліна — дружина загиблого на фронті військового, яка втратила коханого під час війни. Тіна звернулася до жінки зі словами підтримки, поділившись власним болісним досвідом.

“Біль заглушиться, можливо. Але десятиліття має пройти точно. Ось ця порожнеча не заповниться. Просто потрібно це прийняти, зрозуміти, що вона живе в тобі”, — сказала Кароль.

Аліна зізналася, що й досі не може змиритися з втратою. Дівчина щодня говорить з чоловіком подумки, лягає спати з його портретом і пише йому повідомлення.

“Земля йде з-під ніг, і ти припиняєш жити — просто існуєш”, — поділилася вона.

Дівчина досить довго мріяла зустрітися з Тіною Кароль. Аліна вважає знаменитість близькою по духу людиною.

