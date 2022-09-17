Тіна Кароль вперше зустрілася з 9-річним хлопчиком з Маріуполя, якому купила квартиру

9-річний Єгор, який під російськими обстрілами вів щоденник у зруйнованому Маріуполі, вперше зустрівся з Тіною Кароль, яка придбала родині хлопчика квартиру на заході України.

Довгоочікувана зустріч Тіни Кароль та 9-річного Єгора, чий щоденник, який він вів під російськими обстрілами, не залишив байдужим нікого в усьому світі, сталася у Києві.

Не так давно Тіна Кароль дала концерт у столичному метро на станції "Майдан Незалежності", куди прийшов маленький Єгор разом з родиною, йдеться у сюжеті ТСН.

Це був перший великий виступ Тіни в Україні від початку повномасштабної російської агресії. Вже після концерту співачка зізналася, що на емоціях навіть забула слова першої пісні.

"Пісню "Закрили твої очі" я знаю назубок, а тут я стою і думаю: "Ти думала, тебе вже ніщо не може збити, а тут аж мозок відбило", - поділилася артистка.

Маленький автор щоденника з окупованого Маріуполя зустрівся з Тіною Кароль

Спочатку Єгорчик боявся вийти на сцену до Тіни, втім коли зірка про нього заговорила, подарував їй букет квітів та поцілував.

А вже після концерту Єгорчик з родиною пройшов до імпровізованої гримерної співачки, яку організували в одному з підземних кабінетів.

Єгор із сестрою Веронікою давно живуть без батька. Бабуся Тетяна Іванівна вперше особисто дякує співачці за квартиру. А Тіна, яка теж сама виховує сина, дає настанови хлопцю.

"Чуєш, ти тепер відповідальний за всю родину! У тебе три дівчини – мама, сестра, бабуся. Маєш тримати отак докупи, в чоловічих руках", - порадила Тіна хлопчику.

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