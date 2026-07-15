Тіна Кароль висловилася про можливе повернення 17-річного сина до України й чи вступить він до ЗСУ

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка Тіна Кароль уперше відверто відповіла, як поставиться до можливого рішення свого єдиного сина Веніаміна Огіра після повноліття стати на захист України.

Артистка зізналася, що не стане відмовляти 17-річного сина чи нав’язувати йому власну думку, якщо він вирішить повернутися з Великої Британії до України. Водночас виконавиця переконана, що здобуті ним за кордоном знання та міжнародний досвід також можуть стати вагомим внеском у майбутнє держави.

Під час інтерв’ю для проєкту «Насправді Max» Кароль запитали, чи готова вона прийняти вибір Веніаміна, якщо після завершення навчання він вирішить долучитися до захисту країни. Співачка наголосила, що остаточне рішення буде лише за сином, а вона поважатиме його.

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Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

«Що скаже дитина — те і буде. Він насправді розумний хлопчик. І він знадобиться в багатьох сферах. Я завжди вірила, що представляти Україну в майбутньому мають люди, які вільно говорять англійською й іншими мовами. Це ті люди, які змогли бачити і українське, і зарубіжне навчання; ті, які люблять свою країну, розмовляють українською», — пояснила артистка.

Зараз Веніаміну 17 років. Уже багато років він живе та навчається у Великій Британії. Раніше Тіна Кароль розповідала, що після смерті чоловіка Євгена Огіра свідомо відправила сина за кордон, аби допомогти йому стати більш самостійним і вберегти від надмірної уваги й опіки після сімейної трагедії.

Також нещодавно співачка поділилася, що Веніамін уже визначився з майбутньою професією. Юнак вивчає політологію та економіку, а паралельно активно займається танцями й уже демонструє успіхи на конкурсах.

Нагадаємо, Тіна Кароль ділилася подробицями й особистого життя. Вдова розкрила причину, чому після втрати чоловіка залишилася самотньою.

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