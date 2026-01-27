Тіна Кароль висловилася про зміни в особистому житті й заінтригувала зізнанням

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя.

Так, співачка після тривалих років самотності заявила, що наважилася відкрити своє серце коханню. У проєкті «Люкс ФМ» Тіна зізналася, що зараз вона в активному пошуку. Зокрема, про це свідчить її ствердна відповідь на запитання, чи ходить вона на побачення. Проте подробиці зірка лишила тільки для себе.

До слова, ще минулого року, у річницю смерті чоловіка Євгена, Тіна Кароль опублікувала відвертий допис, у якому зізналася, що вперше за багато років відчула готовність до нових стосунків. Співачка нагадала, що овдовіла у 28 років, і лише у 40 усвідомила, що може дозволити собі знову відкритися іншому чоловікові, водночас виховавши дорослого сина.

Згодом артистка поділилася, що їй імпонують мудрі, сильні, врівноважені та спокійні чоловіки, і фінансовий статус для неї не має принципового значення. Водночас наприкінці року Кароль пояснила, чому так і не вийшла заміж після втрати чоловіка, наголосивши на важливості особистої свободи, самореалізації та вмінні проживати життя у всіх його проявах.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік співачки Оксани Білозір зізнався, чому вони розійшлися після 33 років шлюбу. Водночас Роман Недзельський дорікнув зірці у нещодавній брехні.