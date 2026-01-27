- Дата публікації
Тіна Кароль висловилася про зміни в особистому житті й заінтригувала зізнанням
Співачка відкрила своє серце новому коханню.
Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя.
Так, співачка після тривалих років самотності заявила, що наважилася відкрити своє серце коханню. У проєкті «Люкс ФМ» Тіна зізналася, що зараз вона в активному пошуку. Зокрема, про це свідчить її ствердна відповідь на запитання, чи ходить вона на побачення. Проте подробиці зірка лишила тільки для себе.
До слова, ще минулого року, у річницю смерті чоловіка Євгена, Тіна Кароль опублікувала відвертий допис, у якому зізналася, що вперше за багато років відчула готовність до нових стосунків. Співачка нагадала, що овдовіла у 28 років, і лише у 40 усвідомила, що може дозволити собі знову відкритися іншому чоловікові, водночас виховавши дорослого сина.
Згодом артистка поділилася, що їй імпонують мудрі, сильні, врівноважені та спокійні чоловіки, і фінансовий статус для неї не має принципового значення. Водночас наприкінці року Кароль пояснила, чому так і не вийшла заміж після втрати чоловіка, наголосивши на важливості особистої свободи, самореалізації та вмінні проживати життя у всіх його проявах.
