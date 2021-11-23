Тіна Кароль з 13-річним сином показалися у вишиванках в Лондоні

Артистка полетіла до своєї дитини.

Українська співачка Тіна Кароль після насиченого туру країнами колишнього СНД знайшла час для того, аби провести його разом з сином Веніаміном.

Як ми писали раніше, 18 листопада хлопець відсвяткував 13-річчя. Зіркова мама сумістила корисне з приємним – Тіна вирушила до сина у Лондон, де він живе та навчається. А сьогодні Кароль поділилася дуже зворушливим фото зі своєю дитиною.

Знаменитість розмістила кадр, на якому разом з Венею зображена у вишиванках. "Фото просто з Лондона: з Україною у серці!" – підписала фотографію артистка.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tinakarol_fantina

Своєю чергою шанувальники звернули увагу, що Веніамін дуже підріс та став схожим на свого батька: "Такий дорослий вже", "ви прекрасні", "синочок - гордість".

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