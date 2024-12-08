Тіна Кароль з 16-річним сином приміряла військову форму й захопила їхнім фото: "Термінатор"

Українська співачка Тіна Кароль замилувала спільним фото з сином Веніаміном.

Так, артистка доволі рідко публікує контент зі своїм єдиним сином. Утім, цього разу вона зробила виключення. У своєму фотоблогу зіркова мама показалася з Веніаміном на знімку у дзеркалі. Цікаво, що для сімейного фото вони обидва одягли військову форму. Водночас Тіна, яку підписники порівняли з героїнею фільму "Термінатор" Сарою Коннор, теж жартома назвала свого 16-річного сина "термінатором".

Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото: instagram.com/tina_karol

"Цитата: "Саме її син – Джон Коннор – стане тією людиною, яка очолить Опір Людей у війні з машинами", - кумедно написала у сторіз Тіна.

Зазначимо, син Тіни Кароль Веніамін під час війни перебуває за кордоном. Хлопець живе та навчається у Великій Британії. Зіркова мама неодноразово зізнавалася, що неабияк пишається досягненнями сина у різних науках і мовознавстві. До того ж виконавиця постійно перебуває з ним на зв'язку. А нещодавно Кароль показала рідкісну зустріч з сином за кордоном. Співачка також поділилася милим фото з їхньої подорожі.

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