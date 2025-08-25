Тіна Кароль з гумором привітала Лесю Нікітюк з народженням сина

Леся Нікітюк і Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль жартівливо привітала Лесю Нікітюк з народженням первістка, чим дуже потішила фанів.

Через два місяці після пологів телеведуча Леся Нікітюк повернулася на знімальний майданчик одного з розважальних шоу України. Тим часом співачка Тіна Кароль була учасницею одного з випусків проєкту.

Відео цього моменту Кароль опублікувала у своєму TikTok, і воно швидко стало вірусним: понад 450 тисяч переглядів і близько 30 тисяч уподобайок. На кадрах видно, як артистки обмінялися теплими словами й жартами.

Тіна звернулася до Лесі, сказавши, що їй личить бути мамою й закликала артистку народити дівчинку "до пари".

Леся Нікітюк з первістком / © instagram.com/lesia_nikituk

"Ми тебе всі вітаємо і дуже любимо. Ти — надзвичайно красива, і тобі личить бути мамою. Більше — ще і ще. Щоб до пари дівчинка була."

У відповідь Нікітюк не втрималася від гумору й порівняла співачку з жінкою з пологового.

"Ні, ну що значить більше? Ну, починаєш, Тіно! Ти — як ця жінка з пологового: "Приходьте ще за дівчинкою"", — посміялася Нікітюк.

Обидві зірки з’явилися на зніманнях у стильних образах: Леся обрала вбрання в українському стилі, а Тіна — білий костюм із жакетом та штанами-палаццо. Наприкінці відео жінки щиро засміялися, чим ще більше підкорили прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк повернулася з декрету і розсекретила, хто доглядатиме її 2-місячного сина. Артистка розповіла, як буде поєднувати материнство з роботою.