Тіна Кароль з квітами у волоссі довела до мурах новим видовищним кліпом

Артистка нарешті зняла відео на один зі своїх вірусних треків.

Українська співачка Тіна Кароль довела до мурах кліпом на пісню "Що ти наробила?", яка увійшла до альбому "Лірика".

Композицію артистка представила ще у вересні, однак не квапилася з відео. Тим часом пісня набирала популярності та стала вірусною в Мережі. До речі, це був рідкісний випадок, коли Тіна Кароль співала композицію, яка була створена не нею самою. Трек написала молода співачка Domiy, а аранжуванням займався Євген Філатов.

Наразі ж виконавиця зняла кліп на пісню, прем'єра якого відбулася 18 жовтня. Режисеркою відеороботи стала Ната Курган, яка вже неодноразово співпрацювала з Тіною Кароль.

Кліп артистки був у чорно-білих тонах. На відео Тіна Кароль постала з квітами у волоссі та емоційно демонструвала свій внутрішній стан.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee випустила нову пісню, яка отримала назву "Зима в пустелі". Також артистка представила доволі сміливий кліп, де постала повністю оголеною та позувала з величезним пітоном.

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