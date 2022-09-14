Тіна Кароль з мікрофоном під ковдрою показала, як пише пісню: "Всі ржуть з мене"

Українська співачка Тіна Кароль зізналася шанувальникам, що муза може наздогнати її будь де і навіть у доволі неочікуваному місці.

Так от Тіна Кароль у своєму Telegram‑каналі поділилася з шанувальниками відео, де зображена з мікрофоном під ковдрою.

Артистка сидить на ліжку, тримає у руках мікрофон, потім говорить звукорежисеру "поїхали", накривається ковдрою і починає співати. Втім, що саме, залишила у таємниці:

"Смішне та життєве. Це один з записів того, що відчуєте/почуєте вже зовсім скоро. Мені ніколи не був дивним момент як "тут і зараз треба змінити декілька строк". Всі ржуть з мене, це ок. А мені звучить щось у вусі і я маю це негайно записати! Якогось дня я потрапила в кадр. Ділюся", - пояснила Кароль, що відбувається на відео.

Своєю чергою, шанувальники Кароль подякували їй, що вона підняла їм настрій: "Тіно, дякую за новий мем", "а ще можна до шафи залізти", "ви неймовірна, дякую за гарний настрій".

Нагадаємо, що днями Тіна Кароль у сміливій сукні з пікантним декольте дала концерт у київській підземці на станції "Майдан Незалежності". Окрім того, на своєму виступі у метро Кароль допомогла військовому освідчитись своїй коханій.

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