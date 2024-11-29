Тіна Кароль з військовими довела до сліз поемою, яку присвятила полеглим українцям на війні

Артистка об'єдналася з гуртом Nord Division, щоб наголосити на важливому.

Українська співачка Тіна Кароль презентувала потужний проєкт разом з гуртом Nord Division.

Музиканти об’єдналися, щоб створити спільний трек, присвячений ветеранам війни, що триває. Прем’єра пісні "Ветерани" приурочена до Дня Збройних Сил України, який відзначатиметься 6 грудня.

Трек "Ветерани" – це сучасна музична воєнна поема тривалістю понад 12 хвилин. Цей реп народжений в окопах, від очевидців війни – тих, хто щодня ризикує своїм життям заради свободи нації. Глибокі рядки доводять до мурах слухача.

Реп-гурт Nord Division, який складається з п'яти учасників, передав через пісню весь свій біль. Музиканти не з чуток знають про жахи війни та непоправні втрати, адже й самі щодня боронять кордони України. Їхні потужні голоси майстерно гармонізує чуттєвий голос Тіни Кароль. Співачка додає треку емоційної напруги й катарсису. "Ветерани" – це нова сторінка в українському репі, де емоційність і змістовність стоять на першому місці.

"Композиція "Ветерани" присвячується кожному українцю, який не залишається осторонь у ці важкі для нашої країни часи! NORD DIVISION feat. Тіна Кароль – це щось нове, надзвичайне та яскраве у світі української поезії.Честь та вічна пам’ять усім полеглим воїнам! Слава Україні!", - коментують Nord Division.

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