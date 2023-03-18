Тіна Кароль зачарувала фанів сонячними селфі з легким макіяжем

Виконавиця потішила новим контентом.
Українська співачка Тіна Кароль замилувала шанувальників свіжими світлинами.
Артистка час від часу ділиться фото та думками у своєму Telegram-каналі. Цього разу Тіна опублікувала сонячні світлини, на яких позувала з легким макіяжем та укладкою навпроти вікна.
На деяких фото Кароль дивилася просто у камеру, а на іншому кадрі навпаки відвела очі в бік. Також, щоб урізноманітнити добірку, знаменитість зробила декілька кадрів з чорно-білим фільтром. А ось підпис під ними Тіна вирішила не залишати.
Шанувальники виконавиці поквапилися зробити їй безліч компліментів стосовно чудового зовнішнього вигляду.
- Неймовірно красива!
- Тіна завжди на висоті!
- Тіно, ти просто чудова!
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль приголомшила фанів під час концерту звабливими танцями на каблуках та ефектним шпагатом.
Читайте також: