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Тіна Кароль зачарувала фанів сонячними селфі з легким макіяжем

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1141
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль зачарувала фанів сонячними селфі з легким макіяжем

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Виконавиця потішила новим контентом.

Українська співачка Тіна Кароль замилувала шанувальників свіжими світлинами. 

Артистка час від часу ділиться фото та думками у своєму Telegram-каналі. Цього разу Тіна опублікувала сонячні світлини, на яких позувала з легким макіяжем та укладкою навпроти вікна.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

На деяких фото Кароль дивилася просто у камеру, а на іншому кадрі навпаки відвела очі в бік. Також, щоб урізноманітнити добірку, знаменитість зробила декілька кадрів з чорно-білим фільтром. А ось підпис під ними Тіна вирішила не залишати.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники виконавиці поквапилися зробити їй безліч компліментів стосовно чудового зовнішнього вигляду. 

  • Неймовірно красива!
  • Тіна завжди на висоті!
  • Тіно, ти просто чудова!

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль приголомшила фанів під час концерту звабливими танцями на каблуках та ефектним шпагатом.

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Дата публікації
Перегляди
1141
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