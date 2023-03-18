Тіна Кароль зачарувала фанів сонячними селфі з легким макіяжем

Українська співачка Тіна Кароль замилувала шанувальників свіжими світлинами.

Артистка час від часу ділиться фото та думками у своєму Telegram-каналі. Цього разу Тіна опублікувала сонячні світлини, на яких позувала з легким макіяжем та укладкою навпроти вікна.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

На деяких фото Кароль дивилася просто у камеру, а на іншому кадрі навпаки відвела очі в бік. Також, щоб урізноманітнити добірку, знаменитість зробила декілька кадрів з чорно-білим фільтром. А ось підпис під ними Тіна вирішила не залишати.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Шанувальники виконавиці поквапилися зробити їй безліч компліментів стосовно чудового зовнішнього вигляду.

Неймовірно красива!

Тіна завжди на висоті!

Тіно, ти просто чудова!

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль приголомшила фанів під час концерту звабливими танцями на каблуках та ефектним шпагатом.

Читайте також: