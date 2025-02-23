Тіна Кароль заговорила про бажання народити доньку і відповіла на закиди, що схудла з препаратами

Українська співачка Тіна Кароль заговорила про бажання стати мамою доньки і поставила крапку в чутках, що схудла за допомогою препаратів.

Останнім часом виконавиця просто приголомшує своєю фігурою. Артистка неймовірно схудла. Співачка говорить, що досягнула таких результатів за допомогою спорту та правильного харчування. Однак косметологиня та лікарка Яна Сулік у своєму Instagram припустила, що Тіна Кароль ефектно схудла та підтягнула тіло за допомогою препаратів.

Тіна Кароль

Співачка прокоментувала допис Сулік, де "вписалася за себе". Артистка наголосила, що "нікого не засуджує", однак сама жодних препаратів у цілях схуднення не вживала. За словами Тіни Кароль, вона в майбутньому ще планує народити доньку, тож не хоче ризикувати здоров'ям. Також виконавиця звернулася до фанів та дала пораду "не вестися на подібні рекомендації".

"Так, я тут вписалась за себе! Роблю це рідко! Гаразд, в шоубізнесу двіжуха, а тут вам парять препарати! Не ведіться. Не засуджую, а кажу як є! Жодну з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку", - запевнила зірка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль випустила неочікувану дуетну пісню з молодим виконавцем SadSvit. Також артистка просто довела до мурах містичним кліпом.

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