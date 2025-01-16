Тіна Кароль заговорила про нечесний нацвідбір і звинуватила одного з учасників у махлюванні

Продюсерка конкурсу відреагувала на закиди в Мережі, що в пісні FIЇNKA є плагіат.

Довкола нацвідбору на "Євробачення-2025" розгорівся новий скандал, цього разу в епіцентрі опинилася співачка FIЇNKA.

Артистка намагається потрапити до десятки фіналістів конкурсу та значно лідирує в голосуванні. Однак днями в Мережі виникли запитання до пісні виконавиці "Культура". Зокрема, анонімний користувач TikTok "lil.oden", в якого до того ж новий акаунт, звинуватив FIЇNKA у плагіаті. Трек співачки нібито схожий на латиноамериканську пісню Con Altura.

У скандал втрутилася продюсерка нацвідбору Тіна Кароль. Артистка запевнила, що жодного плагіату немає. За словами виконавиці, треки різні за темпом, гармонією, ритмікою і змістом.

Учасницю нацвідбору FIЇNKA звинуватили в плагіаті: Тіна Кароль відреагувала

"Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У FIЇNKA слово "хук" звучить як "культура", а в Росалії — "con altura" (що означає поводитися гідно). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", - прокоментувала співачка.

Наостанок Тіна Кароль додала, що знає чиїх це рук справа, однак поки нічого не робитиме, адже сподівається на людяність. Також співачка звернулася до учасників, які в лонглисті або не потрапили туди, та порадила вести чесну боротьбу.

"Всім, хто у списку лонглиста чи не пройшов до нього, ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. Я знаю хто, але поки спостерігаю", - додала Кароль.

Нагадаємо, раніше довкола учасника нацвідбору МУАЯДА розгорівся скандал. Артист в Мережі робив образливі репости про Ірину Фаріон та жінок, а також не оминав увагою росіян.

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