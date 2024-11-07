Тіна Кароль заговорила про політичну кар'єру: "Багато разів відмовлялась"

Українська співачка Тіна Кароль заговорила про політичну кар'єру.

Зокрема, артистка відверто поспілкувалася з прихильниками в Instagram-stories. Виконавиці поставили чимало цікавих запитань. Серед них були й про політику. У Тіни Кароль запитали, чи планує вона розпочинати політичну кар'єру.

Співачка зізналась, що вже отримувала відповідні пропозиції. Ба більше, артистку й не один раз кликали в політику. Однак Тіна Кароль не квапилася погоджуватися та відмовлялася. Чи розпочинатиме співачка в майбутньому політичну кар'єру, вона загадувати не береться. Тіна Кароль лиш коротко зазначає – "час покаже".

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Дуже багато разів відмовлялась. Час покаже", - відповіла прихильникам Тіна Кароль.

Нагадаємо, нещодавно акторка Римма Зюбіна розповідала, як керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонував їй політичну посаду. Артистка відмовилася від пропозиції та пояснила чому.

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