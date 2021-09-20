Тіна Кароль захопила рідкісними світлинами зі своєю мамою

Співачка показала, як святкувала день народження рідної людини.

Відома українська співачка та екстренерка "Голосу країни" Тіна Кароль показала рідкісні фото зі своєю мамою.

Так, днями Світлана Ліберман відсвяткувала день народження. Зіркова донька не оминула події та показала, як вітала рідну людину. В Instagram-stories артистка поділилася фото, на яких іменинниця позує зі святковим тортом зі свічкою.

Мама Тіни Кароль / instagram.com/tina_karol

На іншому знімку виконавиця показала, як гуляла вулицею з матусею.

Тіна Кароль з мамою / instagram.com/tina_karol

Кадри також з'явилися на сторінці фанклубу Тіни. У коментарях юзери писали, що Кароль дуже схожа на маму.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зізналася, що періодично думає про переїзд до іншої країни. Також співачка розповіла, що зустрічалась з двома чоловіками одночасно.

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