Тіна Кароль заявила, що коле ботокс, і пояснила чому: "Кажу про це вперше"

Тіна Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про свої доглядові процедури.

Виконавиця вперше поділилася, що красу та молодість обличчя їй допомагає зберігати ботокс. Тіна пояснює, що вважає це доглядом за собою й не соромиться йти до косметолога за ін'єкціями. Проте наголошує, що робить це вкрай обережно, щоб не наробити лиха. За словами зірки, до такого методу вона звертається регулярно, адже через виступи і активну міміку препарат доволі швидко розчиняється.

Тіна Кароль

"У мене є частково ботокс. Безумовно, використовую його. Кажу про це насправді вперше. Але ми цим користуємося дуже обережно. Поясню чому. У мене активна міміка, коли я співаю, то роблю це дуже напружено та йде вібрація всіх м'язів обличчя. Тому це все розчиняється на мені й нічого не тримається. І ми постійно його додаємо. І коли я їду в тур, то знову все спочатку. Щось робити в міру — це догляд. Та якщо існує така пропозиція в сучасному світі, то чому б і ні", — зізналася Кароль у випуску "Beauty PRO".

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