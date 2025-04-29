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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1542
Час на прочитання
1 хв

Тіна Кароль заявила, що коле ботокс, і пояснила чому: "Кажу про це вперше"

Артистка робить ін’єкції краси доволі часто через один нюанс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про свої доглядові процедури.

Виконавиця вперше поділилася, що красу та молодість обличчя їй допомагає зберігати ботокс. Тіна пояснює, що вважає це доглядом за собою й не соромиться йти до косметолога за ін'єкціями. Проте наголошує, що робить це вкрай обережно, щоб не наробити лиха. За словами зірки, до такого методу вона звертається регулярно, адже через виступи і активну міміку препарат доволі швидко розчиняється.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

"У мене є частково ботокс. Безумовно, використовую його. Кажу про це насправді вперше. Але ми цим користуємося дуже обережно. Поясню чому. У мене активна міміка, коли я співаю, то роблю це дуже напружено та йде вібрація всіх м'язів обличчя. Тому це все розчиняється на мені й нічого не тримається. І ми постійно його додаємо. І коли я їду в тур, то знову все спочатку. Щось робити в міру — це догляд. Та якщо існує така пропозиція в сучасному світі, то чому б і ні", — зізналася Кароль у випуску "Beauty PRO".

Нагадаємо, нещодавно ведучу Лесю Нікітюк помітили зі зміненою фігурою та ще більше підігріли чутки про вагітність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1542
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