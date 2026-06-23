Тіна Кароль заінтригувала натяком на другу дитину та коментарем про материнство після 40 років

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на новину про вагітність голлівудської акторки Енн Гетевей, а тема пізнього материнства у зірковому світі знову стала однією з найобговорюваніших.

Новина про третю дитину 43-річної американської зірки викликала хвилю підтримки серед прихильників. У західному суспільстві материнство після 40 давно не сприймають як щось незвичайне. Навпаки, багато знаменитостей доводять, що особисте щастя не має вікових рамок. Історії відомих жінок стали прикладом для тих, хто не поспішає будувати сім’ю за чужими правилами. Саме такі приклади активно обговорюють користувачі соцмереж.

«Тепер я знаю, де знайду підтримку», — написала Тіна Кароль у коментарях.

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Коментар Тіни Кароль

Українська попдіва долучилася до обговорення після того, як у Мережі з’явився список знаменитостей, які народили дітей після 40 років. Разом із ними згадували Сальму Гаєк, яка стала мамою доньки у 41 рік, Моніку Беллуччі, яка народила другу доньку у 45 років, Джанет Джексон, що вперше відчула радість материнства у 50, а також Ніколь Кідман, яка стала мамою біологічної дитини у 41 рік, та Мераю Кері, котра народила двійню після тривалого шляху до омріяного материнства.

Тіна Кароль виховує сина Веніаміна, який народився у шлюбі артистки з продюсером Євгеном Огіром. Після втрати чоловіка співачка багато років присвятила кар’єрі та родині, однак тема особистого щастя для неї й досі викликає великий інтерес у шанувальників.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно росіяни цинічно взялися судити Тіну Кароль і пригрозили їй 20 роками ув’язнення.

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