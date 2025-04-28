Тіна Кароль заінтригувала змінами в особистому житті: "Готова зазирнути в очі іншого чоловіка"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого не стало 28 квітня.

Коханого артистки немає вже 12 років. У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася, що весь цей час їй було неабияк тяжко. Співачка втратила кохану людину, залишилася одна та могла покладатися лише на себе. Утім, Тіна Кароль зізнається, що розуміла найголовніше – мусить бути сильною. За словами артистки, вона не мала права на слабкість заради сина, в якого залишилася лише вона.

"Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку. Сповнений покладання надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату. Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею і героїнею, і він бачив мене лише такою, завжди", - поділилася співачка.

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Тіна Кароль

Тіна Кароль ділиться, що тривалих 12 років їй знадобилося, аби змиритися з болісною втратою. Весь цей час співачка не підпускала нікого до себе. Наразі ж виконавиця говорить, що готова до стосунків з іншим чоловіком. Артистка також додала, що тепер її зможе зрозуміти й син, якому вже 16 років.

"Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила", - розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізнавалась, що хотіла б стати мамою вдруге. Артистка бажає народити ще доньку.