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Тіна Кароль заінтригувала змінами в особистому житті: "Готова зазирнути в очі іншого чоловіка"
Також артистка поділилася щемливим дописом, як протягом 12 років тяжко переживала втрату коханого.
Українська співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого не стало 28 квітня.
Коханого артистки немає вже 12 років. У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася, що весь цей час їй було неабияк тяжко. Співачка втратила кохану людину, залишилася одна та могла покладатися лише на себе. Утім, Тіна Кароль зізнається, що розуміла найголовніше – мусить бути сильною. За словами артистки, вона не мала права на слабкість заради сина, в якого залишилася лише вона.
"Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку. Сповнений покладання надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату. Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею і героїнею, і він бачив мене лише такою, завжди", - поділилася співачка.
Тіна Кароль ділиться, що тривалих 12 років їй знадобилося, аби змиритися з болісною втратою. Весь цей час співачка не підпускала нікого до себе. Наразі ж виконавиця говорить, що готова до стосунків з іншим чоловіком. Артистка також додала, що тепер її зможе зрозуміти й син, якому вже 16 років.
"Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила", - розповіла артистка.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізнавалась, що хотіла б стати мамою вдруге. Артистка бажає народити ще доньку.