Тіна Кароль замилувала фото з сином і на тлі маєтку відтворила з ним фотосесію 10-річної давнини

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час показала свого підрослого сина Веніаміна.

Так, юнак, який нещодавно приїжджав до Києва, влаштував з мамою фотосесію. При цьому родина вирішила повторити деякі світлини, які робила ще 2015 року, коли Веня був зовсім маленьким. Тепер же видно, що хлопчик виріс у статного підлітка, котрий зростом вже вищий за зіркову маму.

Результатом Кароль поділилася в Instagram. Вона зачарувала серією фото поблизу їхнього маєтку. Зіркова мама з сином приміряли декілька стильних образів, які гармонійно перегукувалися між собою кольоровою гамою. На кадрах вони не приховували свого щастя та мило обіймалися й усміхалися, позуючи на різних локаціях, як всередині, так і зовні родинного гніздечка.

"Ти — моє натхнення", — мило підписала кадри артистка.

Нагадаємо, у листопаді Веніаміну виповниться 17 років. Від 2014 року він живе та навчається у Великій Британії. Зараз він уже здобуває освіту у галузі політології, економіки та бізнесу. Хлопець вільно володіє декількома мовами — англійською, французькою, іспанською та українською. Тіна неодноразово наголошувала, що дуже сильно пишається первістком.