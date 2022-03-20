Тіна Кароль заспівала разом з 7-річною Амелією, яка розчулила світ співом у бомбосховищі

Артистка зустрілася з дівчинкою у Варшаві.

Співачка Тіна Кароль виступить сьогодні, 20 березня, на наймасштабнішому концерті в історії Польщі на підтримку України.

Його транслюватимуть у 40 країнах світу. В Україні його покаже телеканал ТЕТ.

Усі 10 тисяч квитків вже розкуплені, а під час трансляції у глядачів буде можливість надсилати спеціальні SMS. Усі кошти, які вдасться зібрати, будуть спрямовані на допомогу Україні.

На концерті Тіна заспіває у дуеті із 7-річною Амелією Анісович з України, чия історія підкорила усі західні ЗМІ.

Тіна зустрілася з 7-річною Амелією через три тижні війни в Україні. Амелія поїхала до Варшави разом з бабусею і найбільше чекає на зустріч зі своєю мамою. Амелія запам'яталася українцям своєю вірою та оптимізмом, вона співала пісні у київському бомбосховищі, тим самим не даючи ані собі, ані старшим панікувати. Ці зворушливі ролики одразу облетіли світові ЗМІ.

Тіна Кароль зустрілася з відомою на весь світ маленькою киянкою Амелією, що співала у бомбосховищі

Про те, що у Варшаві її чекає Тіна Кароль, Амелія не знала. Зустріч із кумиром – подія. Для Тіни зустріч з Амелією - потрясіння, адже ми бачимо перших дітей війни.

"Під час зустрічі Амелія запитала мене: що така доля? Я відповіла, що доля – це те, як ти напишеш свою історію. Вона відповіла, що напише лише одне: я хочу бути живою. Зростає ціле покоління, яке колись розповідатиме, як вони пережили війну, вони пам'ятатимуть її страх. Підтримати Амелію, зробити для неї диво, - потрібні були більше ніж слова. Я запропонувала їй заспівати зі мною у дуеті. Творчість, як ніщо інше, допомагає впоратися дітям зі стресом, - сказала Тіна Кароль.

Тіна Кароль та Амелія

Тож, вже сьогодні Амелія вийти зі своїм кумиром на одну сцену наймасштабнішого благодійного концерту в історії Польщі.

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