Тіна Кароль заспівала з 15-річним сином колядку у Карпатах і привітала всіх з Водохрещем

Співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном замилувала шанувальників привітанням з нагоди Водохреща 2024.

Наразі зірка разом з Вєнєю відпочиває у Карпатах. Сім'я катається на лижах і відвідує тамтешні автентичні місця. Зокрема, у колоритному ролику, який Кароль розмістила у своєму фотоблогу, видно вертеп, традиційні хати, місцевих колядників і смачну кухню.

А ось вже наприкінці ролику можна помітити, як 15-річний син зірки підспівує зірковій мамі колядку "Нова радість стала".

Тіна Кароль показала, як заспівала з сином колядку

"З Водохрещем! Очищення від ворогів з нашої землі і болю з нашої душі!", - щиро привітала Тіна зі святом.

Своєю чергою шанувальники також взялися вітати родину у відповідь і зичити усього найкращого.

Христос хрещається. Світла і благодаті!

Навзаєм. З Водохрещем. Божої благодаті

Тіна, Вєня, карпатські краєвиди – насолода для ока

Наші традиції – це щось дуже дуже особливе

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль вже показувала, як минає її спільний відпочинок з сином Веніаміном. І ділилася, як вона босоніж по снігу ходила на тлі мальовничих краєвидів.

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